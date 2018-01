Australiano de 18 anos vence e será rival de Raonic na estreia em Brisbane

No último dia do ano, a temporada 2018 do circuito da ATP começou com a realização de dois jogos da chave principal do Torneio de Brisbane, um dos eventos preparatórios para o Aberto da Austrália. E o ucraniano Alexandr Dolgopolov e o australiano Alex De Minaur foram os primeiros tenistas a vencerem.

De Minaur, de apenas 18 anos, superou o norte-americano Steve Johnson, o 44º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4. Agora, o número 208 do mundo e vice-campeão da edição juvenil de 2016 de Wimbledon será o adversário de estreia do canadense Milos Raonic em Brisbane.

No outro jogo do dia, Dolgopolov, o número 38 do mundo, eliminou o argentino Diego Schwartzman, 26º colocado no ranking e sexto cabeça de chave, ao derrotá-lo por 6/4 e 7/6 (7/3). O seu próximo oponente sairá do confronto entre o argentino Horacio Zeballos e o norte-americano Ernesto Escobedo.

O Torneio de Brisbane é um evento de nível ATP 250 disputado em quadras rápidas. O búlgaro Grigor Dimitrov é o atual campeão e também o cabeça de chave número 1 desta edição do evento, que também contará com a participação do britânico Andy Murray.