Australianos comemoraram com torcida Mesmo com a derrota para a Austrália, os tenistas brasileiros, exceto Guga, foram a uma festa da Copa Davis em Florianópolis. O objetivo da equipe foi amenizar o clima de tristeza pela eliminação nas quartas-de-final, num ano em que o Brasil poderia ter ido longe. Enquanto os brasileiros estiveram discretos num bar no centro de Florianópolis, os australianos levaram um grupo de torcedores para um hotel ao norte da ilha, onde estavam hospedados, e entre as comemorações houve até uma partida de rugby. A parte mais estranha da festa ficou ainda no vestiário da equipe australiana. O árbitro geral, o inglês Alan Mills, escalado para o confronto por influência dos australianos, também entrou na festa da comemoração, na qual um integrante da Federação Internacional de Tênis (ITF) foi o responsável por levar uma sacola cheia de latinhas de cerveja.