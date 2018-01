Australianos querem recuperar Rafter Aparentemente, o clima era de tranqüilidade e confiança entre os tenistas australianos hoje, depois do primeiro dia de confronto com o Brasil, pelas quartas-de-final da Copa Davis. Depois de uma derrota e uma vitória - a única preocupação era a contusão de Patrick Rafter. O técnico da Austrália, John Fitzgerald deixou claro que ainda tem muitas esperanças de contar com sua maior estrela na partida deste sábado, na dupla. O jogador sentiu uma contusão no cotovelo e teve de abandonar a partida contra Gustavo Kuerten. "Ainda não posso assegurar que o Rafter vai jogar a dupla, mas até momentos antes da partida vou ter uma idéia melhor e acredito bastante na sua recuperação", afirmou Fitzgerald. "Ainda assim, temos boas opções para formar o time com o Wayner Arthurs e Lleyton Hewitt." Confiança e arrogância não faltam para Hewitt. O tenista australiano continua mostrando seu jeito antipático de ser. Disse, por exemplo, que só comemorou com os punhos cerrados (sua marca registrada) depois de Meligeni ter feito o mesmo. "Se ele (Meligeni) fez no começo na partida, eu não tenho então de dar explicações para este meu jeito de comemorar." Hewitt não se mostrou também preocupado com a torcida brasileira. Na realidade, não chegou a ser incomodado, como era de se esperar. O público respeitou o adversário e foi até um pouco frio, em razão do pouco equilíbrio do jogo, mas o tenista australiano não perdeu a chance de fazer suas críticas. "Já estou acostumado a estas provocações", disse. "Na Espanha foi a mesma coisa, com 12 mil pessoas nas arquibancadas não dá mesmo para esperar por outra atitude a não ser ouvir vaias e outros barulhos. Já disputei duas finais de Davis e não preciso de motivação extra para jogar uma competição como esta."