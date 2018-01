Australianos vencem e abrem vantagem A dupla australiana Patrick Rafter e Lleyton Hewitt venceu o terceiro set contra os brasileiros Gustavo Kuerten e Jaime Oncins e fechou a terceira partida das quartas-de-final da Copa Davis por 3 sets a 0. O jogo foi bastante equilibrado com os três sets decididos no tie break: 7-6 (9-6), 7-6 (7-3) e 7-6 (7-5). Os australianos agora vencem o confronto por 2 a 1 e estão a uma vitória das semifinais contra a Suécia. O Brasil precisa de duas vitórias neste domingo, quando Gustavo Kuerten enfrenta Lleyton Hewitt e Fernando Meligeni Patrick Rafter. Os brasileiros estiveram sempre atrás na partida, se recuperando de quebras de serviço no primeiro e segundo sets, falhando no primeiro serviço. Oncins, quando fechou o oitavo game do terceiro set em 40/15, levantou a torcida. Os brasileiros fecharam 40 pontos com o primeiro serviço contra 62 dos australianos. Meligeni já venceu Rafter duas vezes no circuito profissional, no saibro. E perdeu no ano passado, na grama. Guga venceu Hewitt em quadra rápida, no ano passado, em Indianápolis.