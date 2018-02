Austríaca surpreende Golovin e vai à semi em Indian Wells A austríaca Sybille Bammer chegou às semifinais do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos, após vencer a francesa Tatiana Golovin, 19.ª melhor tenista do mundo, por 2 sets a 0, nesta quinta-feira, com parciais de 6/2 e 6/3, após 1h11min de partida. Na semifinal, Sybille Bammer ,46.ª colocada no ranking da WTA, enfrentará a russa Svetlana Kuznetsova, que venceu a tcheca Nicole Vaidisova por 4/6, 6/3 e 6/4. O outro confronto será entre a chinesa Na Li, 17.ª do ranking mundial, contra a eslovaca Daniela Hantuchova, 18.ª.