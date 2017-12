Austríaco elimina Safin em Hamburgo O tenista austríaco Jurgen Melzer se transformou nesta quinta-feira na primeira grande surpresa da terceira rodada do Masters Series de Hamburgo. De forma surpreendentemente fácil, Melzer venceu o russo Marat Safin por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/4. No duelo de espanhóis, David Ferrer foi melhor e venceu Alberto Costa por dois a um, de virada. As parciais foram de 5-7, 6-4 e 6-3. Ainda na manhã desta quinta-feira, o brasileiro Flávio Saretta enfrenta o australiano Lleyton Hewitt.