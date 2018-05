Autoridades do tênis anunciam entidade que investigará corrupção

A nova entidade vai se chamar Painel Independente de Revisão e terá 12 meses para apresentar um relatório sobre as denúncias de que até 16 jogadores, que já estiveram no Top 50 do ranking, participaram de manipulação de resultados em conluio com apostadores e casas de aposta.

"O Painel vai investigar todas as alegações de corrupção no tênis profissional internacional e vai avaliar a eficiência dos atuais procedimentos e práticas anticorrupção do esporte", anunciaram as líderes da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), WTA (Associação de Tênis das Mulheres), ITF (Federação Internacional de Tênis) e Grand Slam Board.

O Painel será formado por três pessoas, sob a liderança do inglês Adam Lewis, especialista em legislação esportiva. Lewis já prestou serviços para empresas como IMG, que atua como agência de marketing esportivo, e Nike. Também já colaborou com a ITF e a organização de Wimbledon.