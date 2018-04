Azarenka continua na ponta do ranking e Serena ultrapassa Sharapova

SÃO PAULO - A bielorrussa Victoria Azarenka chegou pressionada para a disputa do Aberto da Austrália a defender o título conquistado no ano passado em Melbourne e manter a liderança do ranking da WTA, mas conseguiu conquistar os dois objetivos. Ela faturou o título do primeiro Grand Slam da temporada no último sábado ao derrotar a chinesa Na Li na decisão e, com isso, se manteve na ponta da lista, atualizada nesta segunda-feira.

Azarenka segue sendo a número 1 do mundo, com 10.325 pontos, mas agora vê outra tenista em segundo lugar. A norte-americana Serena Williams, que foi eliminada nas quartas de final do Aberto da Austrália, assumiu a segunda colocação, com 9.970 pontos.

Serena ultrapassou Maria Sharapova, que agora está em terceiro lugar, com 9.545 pontos. A russa até fez campanha melhor no Aberto da Austrália ao avançar até as semifinais, mas defendia os pontos do vice-campeonato de 2012, o que provocou a perda de uma posição.

A polonesa Agnieszka Radwanska permanece em quarto lugar no ranking da WTA, agora à frente da chinesa Na Li, que subiu uma posição ao ser finalista do Aberto da Austrália, ultrapassando a alemã Angelique Kerber. A italiana Sara Errani continua em sétimo lugar, seguida pela checa Petra Kvitova, pela australiana Samantha Stosur e pela francesa Marion Bartoli, que fecha o Top 10 do ranking da WTA após ultrapassar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, que agora está apenas em 11º lugar.

Principal surpresa do Aberto da Austrália ao avançar até as semifinais ao eliminar Serena, a norte-americana Sloane Stephens subiu sete posições e entrou no Top 20 do ranking da WTA, na 17ª colocação.

Confira o ranking da WTA atualizado:

1º - Victoria Azarenka (BLR), 10.325 pontos

2º - Serena Williams (EUA), 9.970

3º - Maria Sharapova (RUS), 9.545

4º - Agnieszka Radwanska (POL), 7.750

5º - Na Li (CHN), 6.255

6º - Angelique Kerber (ALE), 5.695

7º - Sara Errani (ITA), 4.605

8º - Petra Kvitova (RCH), 4.285

9º - Samantha Stosur (AUS), 4.230

10º - Marion Bartoli (FRA), 3.740

11º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.545

12º - Nadia Petrova (RUS), 2.945

13º - Ana Ivanovic (SER), 2.841

14º - Dominika Cibulkova (ESL), 2.695

15º - Maria Kirilenko (RUS), 2.690

16º - Roberta Vinci (ITA), 2.585

17º - Sloane Stephens (EUA), 2.466

18º - Lucie Safarova (RCH), 2.160

19º - Julia Goerges (ALE), 1.965

20º - Ekaterina Makarova (RUS), 1.881

163º - Teliana Pereira (BRA), 417