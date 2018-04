Azarenka e Li Na disputam final feminina do Aberto da Austrália A tenista Victoria Azarenka avançou para a final do Aberto da Austrália depois de vencer na quinta-feira a jovem norte-americana Sloane Stephens, em uma disputa em que a campeã precisou de uma grande atenção médica antes de travar um duelo com a chinesa Li Na.