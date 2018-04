Azarenka e Serena vencem fácil na estreia em Melbourne

MELBOURNE - Como era de se esperar, Victoria Azarenka e Serena Williams não tiveram maiores problemas para confirmar o amplo favoritismo em suas respectivas estreias nesta edição do Aberto da Austrália. Cabeça de chave número 1 do Grand Slam e atual líder do ranking mundial, a tenista bielo-russa venceu a romena Monica Niculescu por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/4, enquanto a norte-americana, terceira pré-classificada da competição, arrasou Edina Gallovits-Hall, também romena, com uma "bicicleta" (duplo 6/0).

Após a estreia tranquila nesta terça-feira, Azarenka terá pela frente na segunda rodada a grega Eleni Daniilidou, que iniciou a sua participação em Melbourne derrotando a checa Karolina Pliskova por 2 sets a 1, com 7/5, 5/7 e 6/4. Já Serena medirá forças na próxima fase com a espanhola Garbine Muguruza Blanco, que passou pela eslovaca Magdalena Rybarikova, de virada, com 4/6, 6/1 e 14/12.

Serena, por sua vez, arrasou na sua estreia mesmo tendo sofrido uma queda e lesionado o seu tornozelo direito já no primeiro set. A atual tenista número 3 do mundo, que busca o seu sexto título do Aberto da Austrália, ainda não sabe a gravidade da lesão, mas acredita que poderá seguir atuando na competição.

Mesmo com o problema inesperado, Serena precisou de apenas 54 minutos para liquidar a atual 110.ª colocada do ranking da WTA. A norte-americana ganhou 94% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque e aproveitou seis dos nove break points cedidos pela romena.

Já Azarenka precisou se esforçar mais para ir à segunda rodada, pois Monica Niculescu chegou a aproveitar duas de seis chances de quebrar o saque da bielo-russa, que compensou o fato convertendo cinco de oito break points para encaminhar o seu triunfo de forma relativamente tranquila.

Outra favorita de destaque que estreou com vitória nesta terça-feira foi a checa Petra Kvitova. Oitava cabeça de chave, ela superou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 1, com 6/4, 2/6 e 6/2, em uma primeira rodada complicada diante da campeã de Roland Garros de 2010.

Desta forma, Kvitova se credenciou para enfrentar na segunda rodada a britânica Laura Robson, que nesta terça passou pela norte-americana Melanie Oudin com parciais de 6/2 e 6/3.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki também sofreu um pouco para justificar a sua condição de décima cabeça de chave em Melbourne, mas estreou com vitória sobre a alemã Sabine Lisicki por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/3 e 6/3. Assim, a ex-líder do ranking mundial enfrentará na próxima fase a croata Donna Vekic, que bateu a checa Andrea Hlavackova por 6/1 e 6/2.

Já a italiana Sara Errani se tornou a grande decepção do dia do torneio feminino na Austrália. Sétima cabeça de chave, ela foi eliminada logo na estreia pela espanhola Carla Suarez Navarro, que surpreendeu ao aplicar duplo 6/4.

A russa Nadia Petrova, por sua vez, caiu também na estreia na condição de 12.ª pré-classificada do Grand Slam australiano. E ela foi arrasada pela japonesa Kimiko Date-Krumm com parciais de 6/2 e 6/0.

Já as russas Maria Kirilenko e Anastasia Pavlyuchenkova, a italiana Roberta Vinci, a checa Lucie Safarova, a belga Yanina Wickmayer e as norte-americanas Sloane Stephens e Varvara Lepchenko justificaram o status de cabeças de chave em suas estreias nesta terça e também asseguraram classificação à segunda rodada.