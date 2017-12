Victoria Azarenka encerra o jejum e é campeã em Brisbane

Victoria Azarenka já foi considerada um dos grandes nomes do Circuito Mundial, líder do ranking durante boa parte de 2012 e no início de 2013. Desde então, acumulava um longo jejum de títulos. Foram dois anos e sete meses sem levantar uma taça, mas o jejum finalmente chegou ao fim. Neste sábado, a bielo-russa faturou o título do Torneio de Brisbane ao vencer a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, na Austrália.

A última conquista da Azarenka, atual 22.ª colocada do ranking mundial, havia sido obtido em agosto de 2013, em Cincinnati (EUA). Depois, ela acumulou lesões e, em má fase, chegou à 50.ª posição da lista da Associação das Tenistas Profissionais (WTA). Na nova temporada, entretanto, ela parece disposta a voltar ao topo.

Em Brisbane, jogou cinco partidas e perdeu apenas 17 games, igualando um recorde que pertencia a Serena Williams. Agora, Azarenka tem 18 títulos no circuito, sendo cinco conquistados na Austrália. A bielo-russa venceu a primeira edição do Torneio de Brisbane, em 2009, ganhou Sydney e o Aberto da Austrália em 2012, e repetiu a vitória no Grand Slam na temporada seguinte.

Desta vez, ela foi favorecida pela condição física de suas principais rivais pelo título. A número 2 do mundo, a romena Simona Halep, e a campeã de 2015, a russa Maria Sharapova, desistiram do torneio antes da estreia. A número 3, a espanhola Garbine Muguruza, abandonou na primeira partida.

Na final, Azarenka encarou a segunda cabeça de chave, a alemã Kerber, quarta do mundo. Jogando com objetividade, a bielo-russa acertou 25 winners, teve apenas nove erros não-forçados, e não deu a menor chance para a rival. Só no segundo set foram três quebras para conquistar o título.

CHINA

Também a polonesa Agnieszka Radwanska chegou neste sábado ao seu 18.º título na carreira. Agora quarta colocada do ranking, a polonesa teve uma vitória confortável sobre a norte-americana Alison Riske (97.ª do mundo), por 2 a 0 (6/3 e 6/2) para ganhar o título do Torneio de Shenzhen, também preparatório para o Aberto da Austrália, disputado na China.

Diferente de Azarenka, entretanto, Radwanska só manteve o embalo do seu bom fim de temporada em 2015, quando foi campeã em Tóquio, Tianjin e do WTA Finals. A polonesa deve aparecer no quarto lugar na próxima atualização do ranking, ultrapassando Sharapova, e por isso será cabeça de chave em Melbourne.