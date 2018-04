Azarenka exibe taça e mira novos títulos do Grand Slam

"Eu não saberia escolher um, porque eles são tão diferentes, é muito difícil", explicou Azarenka. "Eu não classifico as minhas chances. Eu nunca olho para as estatísticas, eu apenas tento para ver o que acontece", completou a bielo-russa, que se tornou bicampeã do Aberto da Austrália, mas nunca venceu um dos outros torneios do Grand Slam.

Azarenka garantiu que não jogou em Melbourne pensando na defesa do seu título, mas reconheceu que é especial vencer novamente o Aberto da Austrália. "Foi uma grande experiência. Eu vim aqui não para defender, eu vim aqui para ganhar outro título. O ano passado foi um momento tão especial que desde que isso aconteceu eu queria sentir isso de novo", comentou.

Com o título, Azarenka se tornou a quinta tenista em atividade a ter dois ou mais títulos dos torneios do Grand Slam - as outras são as irmãs norte-americanas Serena e Venus Williams, além das russas Maria Sharapova e Svetlana Kuznetsova.

"Estar na mesma lista com essas campeões é um privilégio", disse Azarenka. "Neste momento, é difícil acreditar nisso. Lembro de quando era uma menina de nove anos, que jogava contra a parede, imaginando os grandes momentos. Agora eu ainda estou vivendo esses momentos. É como um sonho", comemorou.