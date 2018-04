Azarenka revela gravidez e fica fora da Olimpíada, mas voltará ao tênis

Considerada um dos principais nomes do tênis feminino na atualidade, Victoria Azarenka vai ficar fora da Olimpíada. Nesta sexta-feira, a bielo-russa revelou que está grávida, mas garantiu que tem planos para retomar a sua carreira após o nascimento do seu bebê.

Azarenka, de 26 anos, publicou uma carta em seu perfil na rede social Twitter, nesta sexta-feira, dizendo que no período em que se recuperava da lesão no joelho que a deixou fora de Wimbledon, ela e seu namorado souberam da gestação, com a previsão de nascimento da criança para o final do ano.

"Nós não poderíamos estar mais felizes e me sinto muito abençoada por começar esta jornada emocionante de construir uma família juntos", escreveu. "Eu sou realmente inspirada por tantas atletas fortes que retornaram ao topo do seu esporte depois de ter filhos", acrescentou Azarenka. "Eu pretendo fazer exatamente isso".

A belga Kim Clijsters fez exatamente isso recentemente, voltando às quadras em 2009, após o nascimento de sua filha, e tendo conquistado três títulos dos torneios do Grand Slam.

Azarenka foi campeã do Aberto da Austrália em 2012 e 2013, anos em que disputou as outras duas finais de Grand Slam da sua carreira, ambas do US Open, sendo derrotada pela norte-americana Serena Williams. As lesões, porém, vêm atrapalhando o seu rendimento nas últimas temporadas.

Atualmente em sexto lugar no ranking da WTA, Azarenka abandonou a sua partida de estreia em Roland Garros, no dia 24 de maio, por causa de uma lesão no joelho, e não entrava em quadra desde então. Ainda assim, estava classificada para a disputa da Olimpíada, mas agora está oficialmente fora dos Jogos do Rio.