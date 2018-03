Azarenka supera Pliskova e avança às semifinais em Miami

Ex-número 1 do mundo, a bielo-russa Victoria Azarenka deu, nesta terça-feira, uma demonstração de que pode reviver os seus melhores momentos no tênis. A hoje 186ª colocada no ranking da WTA avançou às semifinais do Torneio de Miami ao derrotar a checa Karolina Pliskova, a número 6 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 36 minutos.

Azarenka tenta recuperar sua melhor forma técnica após ficar fora do circuito durante a maior parte de 2017 e neste começo de 2018 em razão do nascimento do seu primeiro filho e também por causa de um imbróglio judicial com o pai da criança. E no seu segundo evento nesta temporada, a bielo-russa já avançou às semifinais.

Pliskova disparou cinco aces, mas também facilitou a vida de Azarenka ao cometer sete duplas faltas. A bielo-russa até perdeu o seu saque duas vezes no primeiro set, mas converteu três de seis break points para assegurar o triunfo no primeiro set por 7/5.

A segunda parcial teve seis quebras de serviço em nove games disputados, sendo que quatro delas foram obtidas por Azarenka. Assim, a bielo-russa assegurou a terceira vitória em quatro duelos com Pliskova.

Classificada às semifinais do Torneio de Miami, Azarenka agora terá pela frente a norte-americana Sloane Stephens, a número 12 do mundo. A tenista bielo-russa está em vantagem de 3 a 1 no confronto direto, mas foi eliminada no Torneio de Indian Wells nesta temporada exatamente pela tenista dos Estados Unidos.