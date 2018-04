Azarenka terá Serena no caminho para final na Austrália

MELBOURNE - O sorteio do Aberto da Austrália, que começa na próxima segunda-feira, fez com que a número 1 do mundo, Victoria Azarenka, ganhasse uma perigosa adversária em um possível caminho até a decisão do torneio. A norte-americana Serena Williams, dona de 15 títulos em Grand Slams, caiu no mesmo lado da chave da bielo-russa, atual campeã da competição australiana.

Se nenhuma surpresa acontecer ao longo do caminho, Azarenka enfrentará a norte-americana Serena Williams, terceira no ranking da WTA, nas semifinais. O retrospecto é totalmente desfavorável para a bielo-russa, que perdeu 11 das 12 partidas disputadas contra a rival.

Apesar de ter a norte-americana no caminho, Azarenka não tem um percurso tão difícil até as semifinais. Ela estreia contra a romena Monica Niculescu, número 54 do mundo, e pode ter pela frente até as quartas de final a dinamarquesa Caroline Wozniacki, décima do mundo, ou a italiana Sara Errani, sétima do ranking.

Já Serena pode pegar a checa Petra Kvitova, oitava do ranking, antes do possível duelo com a bielo-russa. A estreia da norte-americana não deve lhe trazer grandes problemas, já que será diante de Edina Gallovits-Hall, 108.ª na WTA.

Número 2 do mundo, a russa Maria Sharapova está do outro lado da chave, mas também não terá vida fácil. No caminho para a decisão, ela pode enfrentar a número 4 do mundo, a polonesa Agnieszka Radwanska; a número 5, a alemã Angelique Kerber; e a número 6, a chinesa, Na Li. Além disso, Sharapova pode ter pela frente logo na terceira rodada a irmã de Serena, Venus Williams. A estreia será diante de sua compatriota Olga Puchkova, 105.ª do ranking.