Azarenka vence e enfrenta Errani na semifinal no Torneio de Roma

ROMA - A bielorrussa Victoria Azarenka garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Roma nesta sexta-feira, ao bater a australiana Samantha Stosur. Em jogo bastante disputado, com altos e baixos de ambos os lados, a cabeça de chave número 3 levou a melhor e fechou em 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/3, em duas horas de partida.

Para chegar à vitória, Azarenka precisou superar os próprios erros. Foram oito duplas faltas da bielorrussa no total, sendo quatro no segundo serviço, quando foi quebrada em três oportunidades e viu a adversária vencer. Na parcial de desempate, no entanto, a número 3 do ranking mundial cresceu nos momentos decisivos, salvou cinco dos sete break points que cedeu, e conseguiu fechar.

A vitória manteve a hegemonia de Azarenka para cima de Stosur, com oito triunfos nas oito partidas disputadas entre elas. Nas semifinais, ela terá pela frente a italiana Sara Errani, que nem precisou entrar em quadra para passar por Maria Sharapova nas quartas, já que a russa desistiu do torneio.