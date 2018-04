Azarenka vence Errani e encara Serena na final do Masters de Roma

ROMA - Victoria Azarenka confirmou neste sábado mais um duelo com Serena Williams. As duas voltarão a se enfrentar neste domingo, na decisão do Torneio de Roma. Logo após a norte-americana garantir sua vaga na final, a bielo-russa venceu a local Sara Errani por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5, e também avançou na competição.

Atual número três do mundo, Azarenka só encontrou dificuldade no saibro italiano no segundo set. Mesmo diante da hostilidade de parte da torcida, a bielo-russa passou na primeira parcial e aplicou um "pneu" em uma abatida Errani, que não dava sinais de reação.

Mas o panorama da partida mudou no segundo set. Empurrada pela torcida, a italiana "acordou" e passou a equilibrar o duelo. Assim, as duas tenistas trocaram duas quebras de saque para cada lado em sequência. Aguerrida, Errani mostrava melhor preparo físico nesta parcial e empolgava as arquibancadas.

No entanto, continuava aquém do nível apresentado por Azarenka. A bielo-russa impôs pressão nos games finais e, após desperdiçar dois match points, cravou o ponto da vitória e confirmou o favoritismo em 1h34min de partida.

Neste domingo, Azarenka e Serena farão o 14º confronto entre as duas tenistas. A líder do ranking leva ampla vantagem no retrospecto, com 11 vitória. A bielo-russa, contudo, venceu o último jogo, na final do Torneio de Doha, em fevereiro.