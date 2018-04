Azarenka vence Zvonareva e encara Serena na Austrália

A bielo-russa Victoria Azarenka se classificou nesta segunda-feira para as quartas de final do Aberto da Austrália ao derrotar a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/0. Agora, a cabeça de chave número 7 vai enfrentar a norte-americana Serena Williams, líder do ranking da WTA.

Na partida, Azarenka contou com uma reação no segundo set para derrotar Zvonareva. E consolidou a sua superioridade no terceiro set, contando com um bom desempenho no primeiro serviço e um estilo de jogo mais agressivo para avançar no primeiro Grand Slam da temporada.

Os outros três confrontos das quartas de final da chave feminina do Australian Open já estavam definidos. A norte-americana Venus Williams vai enfrentar a chinesa Na Li, a belga Justine Henin duelará com a russa Nadia Petrova, enquanto a russa Maria Kirilenko vai medir forças com a chinesa Jie Zheng.