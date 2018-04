Baghdatis derrota Gasquet e fatura título em Sydney O cipriota Marcos Baghdatis, ex-número oito do mundo, se sagrou campeão do Torneio de Sydney, neste sábado, ao derrotar o francês Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2). Foi o quarto título da carreira do tenista, que ocupa atualmente a 42.ª posição do ranking da ATP.