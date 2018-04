Baghdatis e Dent avançam no Torneio de Kuala Lumpur O norte-americano Taylor Dent e o cipriota Marcos Baghdatis venceram os seus jogos de estreia e se classificaram para a segunda rodada do Torneio de Kuala Lumpur. Dent superou Andrey Golubev, do Casaquistão, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/5), em 2 horas. Na segunda rodada, Dent vai enfrentar o russo Nikolay Davydenko, cabeça de chave número 1 em Kuala Lumpur.