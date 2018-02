Baghdatis vence na primeira rodada do ATP de Sydney Pela primeira rodada do ATP de Sydney, competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, o tenista cipriota Marcos Baghdatis, cabeça-de-chave número quatro, derrotou nesta segunda-feira o letão Ernests Gulbis por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1. Nas oitavas-de-final, Baghdatis, atual número onze do mundo, enfrentará o checo Jan Hernych, que não teve problemas para superar o italiano Andreas Seppi por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Em outro duelo, o checo Tomas Berdych, cabeça cinco, passou pelo australiano Robert Smeets por 2 a 0, com 6/2 e 7/5. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o seu compatriota Ivo Minar e o tailandês Paradorn Srichaphan, que acontecerá nesta terça. Ainda na terça, será a vez do espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, estrear pela competição. Ele enfrentará o australiano Chris Guccione. Outros jogos da primeira rodada: Fernando Verdasco/ESP 2 a 0 Sebastien Grosjean/FRA - 6/4 e 6/4 Robby Ginepri/EUA 2 a 0 Florian Mayer/ALE - 6/3 e 6/2 Benjamin Becker/ALE 2 a 0 Filippo Volandri/ITA - 6/3 e 6/2 Evgeny Korolev/RUS 2 a 1 Hyung-Taik Lee/COR - 6/7 (2/7), 6/3 e 6/2