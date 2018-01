Banana Bowl começa em Ribeirão Preto Pelo quinto ano consecutivo, Ribeirão Preto é a sede do Banana Bowl, competição internacional que reúne 585 tenistas das categorias até 14 e 16 anos, masculino e feminino - a categoria 18 anos ocorre a partir desta sexta-feira em São Paulo. A 33a edição da disputa começou hoje, com o qualifying, que termina amanhã, classificando alguns jogadores brasileiros que vão disputar as chaves principais, contra representantes de vários países, a partir de segunda-feira até o dia 9. Os jogos serão disputados nas quadras de três clubes da cidade. O Banana Bowl, criado em 1969, é a maior competição de tênis juvenil da América Latina e muitos jogadores que se destacaram no circuito profissional, no mundo, já o disputaram, como John McEnroe, Ivan Lendl, Thomas Muster, Gabriela Sabatini, Yannick Noah e Guillermo Villas. Praticamente todos os destaques brasileiros participaram do evento, com destaque para Gustavo Kuerten, o Guga (campeão em 1992, na categoria 16 anos) e Jaime Oncins (campeão em 1986, também na de 16 anos). Em 1977, uma decisão histórica ocorreu em Santos, na categoria de 18 anos, entre McEnroe e Lendl. O norte-americano levou a melhor. Nos anos seguintes, ambos tornaram-se os principais tenistas do mundo.