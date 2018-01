Banana Bowl não sairá de São Paulo O Banana Bowl, o mais tradicional e importante torneio infanto juvenil brasileiro, não vai mais deixar São Paulo, como chegou a ser cogitado. Poderá, no entando, ir para o Interior do Estado, ou local próximo a Capital, com o objetivo de diminuir as despesas. A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) é quem detém os direitos sobre esta competição, que tem o status de grupo I da Federação Internacional de Tênis (ITF) e, portanto, dá pontuação semelhante aos infanto juvenis dos Grand Slams. Para determinar as sedes do Banana Bowl, a ser disputado de 14 a 20 de março, nas categorias de 12 a 18 anos, masculino e feminino, o presidente da CBT, Jorge Lacerda Rosa, voltará a encontrar-se com Paulo Campos, presidente da Federação Paulista de Tênis. O Clube Pinheiros, tradicional sede do evento, segundo Rosa, procurou facilitar bastante a realização do torneio, combrando apenas encargos e outras despesas, mas ainda assim há dificuldades como o patrocinador do clube e, especialmente, custos para hospedar e dar alimentação a todos os tenistas em hotéis da região. A CBT está com dificuldades financeiras e continua a procura de um patrocinador para o Banana Bowl. Na próxima segunda-feira, Jorge Rosa espera ter boas notícias sobre a verba do Comitê Olímpico Brasileiro, que por causa de denúncias do TCU contra o ex- presidente Nelson Nastas, deixou o tênis sem repasse de parcela da Lei Agnelo Piva. Além disso, Jorge Rosa explicou que as designações de espécies de coordenadores da CBT partiu dos próprios tenistas. "Os jogadores se reuniram com Fernando Meligeni - diretor da entidade - e viram no grupo quem é que tem mais a ver com cada modalidade, como juvenil, Fed Cup, e escolheram alguns nomes. Ainda precisamos ouvir a todos e ver quem pode doar um pouco de seu tempo, ajudando no assunto que mais entende e está familiarizado."