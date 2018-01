Banana Bowl tem recorde de inscritos O 33º Banana Bowl, torneio juvenil pelo qual já passaram Ivan Lendl, John McEnroe, Gabriela Sabatini, Guga, Fernando Meligeni, Jaime Oncins, teve o recorde de 984 inscritos, de 36 países. Os jogos da categoria 18 anos, com pontos para o ranking da Federação Internacional, serão no Pinheiros; os dos 14 e 16 anos, pelo ranking da Confederação Sul-Americana, e do Bananinha, das categorias 10 e 12 anos, que somam pontos para o ranking brasileiro, em Ribeirão Preto. A competição acontece de 3 a 9 de março. Haverá uma homenagem ao criador do torneio, Alcides Procópio, falecido em dezembro: a competição passará a se chamar Banana Bowl - Copa Alcides Procópio. O Banana Bowl pertence ao Grupo A da ITF, como Roland Garros, Aberto dos Estados Unidos, Aberto da Austrália, Wimbledon, Aberto da Itália e Coffee Bowl, da Costa Rica. O último título de 18 anos do Brasil foi de Eduardo Oncins, em 1981. No feminino, Roberta Burzagli venceu em 1991.