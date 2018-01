Barcelona é complicado, avisa Guga O tenista Gustavo Kuerten, que mantém a rotina de treinos para o Torneio de Barcelona, fez um alerta neste sábado. "Não é um Masters Series, mas é tão difícil quanto", disse o brasileiro referindo-se a qualidades dos tenistas incritos na chave do torneio Conde de Godô. Enquanto Guga joga em Barcelona, outros brasileiros viajam para Houston nos Estados Unidos. Fernando Meligeni - que chegou às quartas-de-final nas Bermudas, ao ganhar de Nicolas Kiefer e depois perder para Nicolas Massu - vai estrear no torneio norte-americano de quadras de saibro diante de Justin Gilmestob. Flávio Saretta - disputa as semifinais nas Bermudas com o israelense Harel Levy - estreará em Houston com Bob Ginepri, e André Sá terá pela frente um adversário vindo do qualifying.