Bartoli e Jankovic estreiam com vitória em Roland Garros

Na segunda rodada, Bartoli vai enfrentar a colombiana Mariana Duque-Marino. Diante de sua torcida, a tenista francesa sonha em superar neste ano sua melhor campanha no torneio, em 2011, quando foi até as semifinais. Na ocasião, foi eliminada pela italiana Francesca Schiavone, que poderá ser sua rival já na terceira rodada neste ano.

Bartoli não foi a única francesa a se garantir na segunda rodada nesta terça. Alize Cornet, 31ª cabeça de chave, e Kristina Mladenovic também avançaram. Além delas, venceram a sérvia Jelena Jankovic, a eslovaca Dominika Cibulkova e a casaque Yaroslava Shvedova.

Jankovic passou pela eslovaca Daniela Hantuchova por 6/4 e 7/6 (9/7), enquanto Cibulkova derrotou a ucraniana Lesia Tsurenko por 6/1 e 6/4. Shvedova, por sua vez, derrotou a norte-americana Coco Vandeweghe por 6/0, 3/6 e 6/2. Ainda nesta terça, a neozelandesa Marina Erakovic e a espanhola Silvia Soler Espinosa também se classificaram à segunda rodada.

Pela programação inicial de Roland Garros, as favoritas Victoria Azarenka e Petra Kvitova fariam sua estreia nesta terça. No entanto, os atrasos do dia anterior e a chuva adiaram as partidas da bielo-russa e da checa para quarta. Azarenka vai duelar com a russa Elena Vesnina, enquanto Kvitova enfrentará a francesa Aravane Rezai.