Bartoli ganha de japonesa e avança no Torneio de Auckland A francesa Marion Bartoli começou bem o ano de 2007 ao vencer na estréia no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. A atual campeã da competição, quarta cabeça-de-chave, superou a japonesa Ayumi Morita por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. A atual número 18 do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) vai encarar na próxima fase a sua compatriota Emilie Loit, que eliminou a checa Eva Birnerova por 2 a 0, com duplo 6/1. Esse será o quarto confronto entre as duas francesas pelo circuito profissional. Bartoli leva a melhor sobre a rival, uma vez que já ganhou duas vezes. O último triunfo ocorreu na temporada passada, justamente no Torneio de Auckland. Já a grega Eleni Daniilidou, sétima cabeça-de-chave, avançou à segunda rodada ao ganhar da croata Jelena Kostanic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/1. Ela pega na próxima rodada a ganhadora do confronto entre a neozelandesa Marina Erakovic e a norte-americana Meilen Tu. A grande surpresa da primeira fase ficou por conta da russa Anastasia Myskina, segunda favorita. A campeã de Roland Garros 2004 foi superada pela argentina Gisela Dulko por 2 a 1, com 6/1, 6/7 (4/7) e 6/2. A tenista sul-americana jogará agora contra com a norte-americana Jill Craybas, que eliminou a japonesa Aiko Nakamura por 2 a 0 (7/5 e 6/2).