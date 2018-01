Basiléia: pacote suspeito era cocaína O pacote suspeito que provocou atraso no início da rodada desta terça-feira do Torneio de Tênis da Basiléia continha cocaína, segundo a conclusão das autoridades suíças. No começo da manhã, a organização do torneio decidiu interditar por 1 hora e meia o complexo esportivo onde os jogos seriam realizados, depois que a polícia encontrou um pacote contendo material não identificado. Por precaução, os jogos foram suspensos e o produto foi levado a um laboratório para análise. As autoridades temiam que o envelope pudesse conter antraz. O alarme foi dado às 10h12 (horário local), quando o público ainda não havia entrado no complexo. Funcionários, no entanto, tiveram de deixar os prédios por medida de segurança. Só depois de descartada a possibilidade da ocorrência de antraz, a organização decidiu autorizar o início da rodada. O brasileiro Gustavo Kuerten estréia no torneio nesta quarta-feira.