Bautista Agut supera norte-americano e se garante nas semifinais em Winston-Salem

O espanhol Roberto Bautista Agut confirmou o seu favoritismo e se classificou nesta quinta-feira às semifinais do Torneio de Winston-Salem, ATP 250 disputado em quadras duras. Na noite desta quinta-feira, o número 15 do mundo derrotou o norte-americano Taylor Fritz, o 116º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 29 minutos.

Bautista Agut é o cabeça de chave número 1 do evento, o último torneio preparatório para o US Open. E o espanhol conquistou nesta quinta a sua segunda vitória em dois duelos com Fritz. Para isso, não teve o seu saque ameaçado, converteu dois break points no primeiro set e dominou o tie-break da segunda parcial para avançar.

O adversário de Bautista Agut nas semifinais em Winston-Salem ainda vai ser definido, saindo da partida entre o croata Borna Coric e o alemão Jan-Lennard Struff.

Já a outra semifinal do ATP 250 norte-americano está definida. O britânico Kyle Edmund (45º) bateu o local Steve Johnson (46º) de virada, por 5/7, 6/3 e 6/3, e agora terá pela frente o bósnio Damir Dzumhur (67º), que aplicou 6/4 e 6/2 no sul-coreano Chung Hyeon.