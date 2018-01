Bautista vence e encara Djokovic em torneio exibição em Abu Dabi

O espanhol Roberto Bautista Agut será o adversário de Novak Djokovic nas semifinais do Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição realizado em Abu Dabi, na fase final de preparação para a temporada 2018. Foi o que ficou definido nesta quinta-feira, quando aconteceram os confrontos das quartas de final.

Bautista Agut, o número 20 do mundo, garantiu a realização do duelo com Djokovic ao derrotar o russo Andrey Rublev, o 39º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Agora, então, o espanhol tentará surpreender o sérvio, que o derrotou em seis dos sete jogos em competições oficiais entre eles.

A outra semifinal do torneio de exibição será entre o sul-africano Kevin Anderson (14º) e o austríaco Dominic Thiem (5º), que já estava previamente garantido nesta etapa do evento. Já o finalista da ultima edição do US Open se garantiu na briga por uma vaga na decisão ao derrotar o espanhol Pablo Carreño Busta (10º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2).

Já Rublev e Carreño Busta, derrotados logo na estreia, vão encerrar a sua participação no evento de exibição de Abu Dabi com um duelo que valerá o quinto lugar.