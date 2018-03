Bêbado, Marcelo Ríos briga e é preso O tenista chileno Marcelo Ríos foi detido na noite desta quarta-feira em Roma, depois de agredir um taxista e dois policiais. Segundo a polícia romana, o tenista estava em ?visível estado de embriaguês?. No momento do incidente, o tenista estava acompanhado de outras quatro pessoas, entre elas, o seu preparador físico, o argentino Luis Lobo. Ríos foi levado a uma delegacia, denunciado por agressão e em seguida colocado em liberdade. O tenista chileno foi eliminado do Master Series de Roma ao perder, ontem, por dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6/3, para o espanhol Juan Carlos Ferrero.