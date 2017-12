Becker fará dupla com Ivanisevic O tenista alemão Boris Becker voltará às quadras para jogar em dupla com o croata campeão em Wimbledon Goran Ivanisevic, no torneio Masters Series de Cincinnati, na próxima semana. Becker, três vezes campeão em Wimbledon, entre outros títulos, não disputava uma partida profissional desde julho de 1999. Becker foi convidado pelos organizadores do torneio, depois de um pedido do agente de Ivanisevic. Os dois já jogaram juntos no Masters Series de Hamburgo, em 1998, quando perderam na primeira rodada. Becker tem 33 anos, 49 títulos individuais e foi o jogador mais jovem a conquistar um torneio da ATP, em 1985, quando tinha 17 anos e ganhou o seu primeiro troféu em Wimbledon. Ivanisevic jogará em Cincinnati também no torneio individual, em sua primeira atuação desde a vitória sobre Patrick Rafter na final de Wimbledon. O anúncio da volta de Becker às quadras de tênis acontece simultaneamente aos rumores de que será o capitão da equipe alemã na Copa Davis. Outro jogador alemão, Nicolas Kiefer, também considera convidar Becker par ser seu treinador.