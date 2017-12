Becker poderá ser atração do Brasil Open Tricampeão de Wimbledon e um dos maiores nomes da história do tênis, o alemão Boris Becker poderá ser uma das atrações do Brasil Open, na Costa do Sauípe, de 22 a 29. Como atual promotor do Masters Series de Hamburgo, quer estar na Bahia para acompanhar a competição e bater uma bola. Aos 36 anos, Becker mostrou estar ainda em plena forma, como revelou numa exibiação realizada ano passado em Hamburgo. No mundo do tênis é uma celebridade e idolatrado como tenista que marcou uma era. Os promotores do Brasil Open, da Octagon Koch Tavares, receberam um contato do escritório de Boris Becker - hoje empresário da Mercedez Benz, entre outros negócios - pois o ex-campeão está interessado em conhecer a tão elogiada organização do Brasil Open. A Mercedez é fornecedora oficial do torneio brasileiro. Nos próximos dias, a Octagon também pode anunciar o nome do terceiro e último wild card (convidado) para a chave principal. O espanhol Alex Corretja está liderando a lista de candidatos, depois que Marcelo Rios teve de passar por uma cirurgia.