Behrend elimina Ferrero em Palermo O tenista brasileiro naturalizado alemão Tomas Behrend avançou para as semifinais do Torneio de Palermo, na Itália, que distribui cerca de US$ 400 mil em prêmios. E sua classificação veio após uma vitória sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero, nesta sexta-feira, por 2 sets a 1, com parciais 6/7 (2/7), 7/6 (7/4) e 7/5. O adversário de Behrend ainda não está definido. Ele sairá do jogo entre o espanhol Tommy Robredo e o italiano Filippo Volandri. Mas a outra semifinal em Palermo já está definida. O italiano Andreas Seppi derrotou o seu compatriota Davide Sanguinetti por 6/3 e 6/4 e vai jogar contra o russo Igor Andreev, que ganhou do espanhol Alberto Martin por duplo 7/5.