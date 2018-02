Beldade russa brilha em Wimbledon A Rússia parece produzir beldades no tênis, assim como o Brasil revela craques no futebol. Recentemente Anastasia Myskina e Elena Dementieva disputaram a final de Roland Garros e, agora, Maria Sharapova, com apenas 17 anos, chega as semifinais do torneio de Wimbledon. Esta nova constelação de jogadoras do Leste Europeu deu charme ao circuito feminino, com qualidade técnica e eficiência. Além de Sharapova, o All England Club conheceu também a mais nova sensação da rússia, Tatiana Golovin, de 16 anos, que perdeu seu jogo para a vitaminada Serena Williams, por 6/2 e 6/1, mas não deixou por menos: pediu o principe William em casamento e disse que da próxima vez pode vencer a campeã norte-americana. "Estava um pouco nervosa na minha primeira vez na quadra central, mas apesar do resultado, sei que posso vencer Serena", disse Golovin. O marketing pessoal de Tatiana Golovin parece ser uma arma tão poderosa como sua raquete. Perguntada se tinha namorado, respondeu com expectativa. "Não..., mas gostaria de conhecer o Principe William. Se viesse ver o meu jogo o estaria esperando". O filho de Diane e Charles não apareceu no Royal Box, mas a reação dos ingleses foi, no mínimo, curiosa. Como Golobvin tem muito talento e pode mesmo ganhar Wimbledon, exigiram que William fosse correndo a seu encontro da jogadora, pois a Inglaterra precisa de uma campeã. Teria ele, quase uma missão de Estado. A história de Golovin e cheia destas peculiaridades. Nasceu em Moscou, mas vive em Paris e joga pela França, sendo apontada como sucessora de Marie Piercy, nascida no Canadá, mas joga como francesa. Já é candidata a ocupar o lugar de Anna Kournikova, e é muito mais charmosa que Sharapova, dizem. Outro detalhe: tem apenas 16 anos, mas pairam dúvidas se é realmente tão nova, como mostra em seus documentos. Enquanto isso, já nas semifinais Maria Sharapova desafia agora Lindsay Davenport, que derrotou Karolina Sprem por 6/2 e 6/2. "Tinha um sonho de jogar na quadra central, mas jamais imaginei que poderia estar nas semifinais", disse a tenista nascida na Sibéria. Em outros jogtos desta terça-feira, prevaleceu o favoritismo. Jennifer Capriati ganhou de Nadia Petrova por 6/4 e 6/4, Amelie Mauresmo de Silvia Farina por 7/5 e 6/3 e Paola Suarez de Rita Grande por 4/6, 6/0 e 6/2. RODADA - A rodada desta quarta-feira terá Serena contra Capriati e Mauresmo contra Suarez, pelas quartas-de-final. No masculino jogam Tim Henman x Mario Ancin, Roger Federer x Lleyton hewitt, Sjeng Schalken x Andy Roddick e Florian Mayer x Sebastien Grosjean. DUPLA - Os brasileiros Flávio Saretta e André Sá deixaram escapar uma vitória na segunda rodada de duplas. Perdera, de virada, para sul africano Wayne Black e Kevin Yllyet, do Zimbábue, por 4/6, 6/3 e 6/4.