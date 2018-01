Belga derrota Serena e vai à final em Paris A tenista belga Justine Henin derrotou a super-favorita Serena Williams nesta quinta-feira e garantiu sua vaga na final do Torneio de Roland Garros. Esta é a primeira vez nas últimas cinco edições que Serena deixa de ir à final de um torneio de Grand Slam. Henin venceu por dois sets a um, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/5. Na final, Justine Henin vai enfrentar a também belga Kim Clijsters, que na abertura da rodada venceu a russa Nadia Petrova em dois sets: 7-5 e 6-1. As finais serão disputadas neste sábado.