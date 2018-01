Belga humilha Conchita em Wimbledon A tenista belga Justine Henin garantiu hoje sua vaga nas semifinais do Torneio de Wimbledon. Oitava cabeça-de-chave, Justine humilhou a espanhola Conchita Martinez, ao vencer por dois sets zero, parciais de 6/1 e 6/0. A belga, semifinalista em Roland Garros, há duas semanas, vai enfrentar na próxima fase, a vencedora da partida entre as norte-americanas Jennifer Capriati e Serena Williams.