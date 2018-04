Belga Justine Henin anuncia seu retorno ao tênis profissional

A belga Justine Henin anunciou nesta terça-feira que voltará ao tênis profissional em 2010. Ex-número 1 do ranking mundial, ela estava fora do circuito desde maio do ano passado. Aos 27 anos, ela voltou atrás e confirmou o retorno em cadeia nacional de TV em seu país.

"É uma decisão que me deixa muito feliz. É uma grande decisão na minha vida. Estou muito aliviada, porque há algumas semanas eu gostaria de dividir isso com o público", disse a jogadora, em entrevista à emissora VTM.

Henin voltará a jogar ainda neste ano, participando dos torneios de exibição de Charleroi, na Bélgica, e Dubai. Segundo a tenista, essas duas competições servirão para que ela retome a forma física para retornar ao circuito em janeiro. É bem possível que ela receba um convite para disputar o Aberto da Austrália, Grand Slam que venceu em 2004.

Quando anunciou a aposentadoria, Henin liderava o ranking mundial. Na época, ela disse que tinha "coisas novas" para fazer, e revelou que estava cansada da rotina do circuito profissional.

Durante um ano, a belga sempre respondia com um "não" veemente às perguntas sobre um possível retorno. Mas a partir de maio deste ano, ela passou a driblar o assunto, dando a entender que poderia ter mudado de opinião.

O retorno da compatriota Kim Clijsters, em agosto, reacendeu as especulações sobre a volta de Henin às quadras. Após o título de Clijsters no US Open, a mídia belga começou a noticiar que Henin estava perto de anunciar seu retorno.