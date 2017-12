Belga Justine Henin fortalece liderança no Ranking da WTA

A tenista belga Justine Henin fortaleceu sua liderança no ranking da Associação de Tenistas feminina (WTA) após a conquista do torneio de Eastbourne, neste sábado, e soma agora 4.499 pontos, ampliando sua vantagem sobre a russa Maria Sharapova, que segue em segundo, com 3.852. A brasileira com melhor colocação no ranking é Jenifer Widjaja, na 219.ª posição, com 126,50 pontos. A russa Anna Chakvetadze subiu uma posição entre as 10 primeiras colocadas após vencer o torneio de Hertogenbosch. A tenista está agora com 2.193 e ultrapassou a norte-americana Serena Williams, que tem 2130, e agora está em sétimo. No ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), o suíço Roger Federer continua com 7.290 pontos e lidera com folga, seguido pelo espanhol Rafael Nadal, que possui 5.225. O Brasil aparece no ranking com Thiago Alves, que tem 315 pontos e está na 136.ª colocação. Os líderes da ATP trocam de posição na Corrida de Campeões, onde o espanhol, com 746 pontos, amplia a liderança contra o suíço, que tem 601, após passagem pelo torneio de Queen´s. Nadal foi eliminado nas quartas-de-final da competição, enquanto Federer não quis disputar, pois preferiu descansar para o torneio de Wimbledon.