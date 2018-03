Belga Justine Henin vence na estréia do Torneio de Berlim

A belga Justine Henin, número um do mundo, voltou às quadras com vitória nesta quarta-feira, derrotando Chan Yung-jan, de Taiwan, por 6/0 e 6/2, pela segunda rodada do Torneio de Berlim, na Alemanha. Henin não jogava desde a primeira semana de abril, quando foi eliminada por Serena Williams nas quartas-de-final do Torneio de Miami. Nas oitavas-de-final, a número um do mundo enfrentará a russa Dinara Safina, que passou pela estoniana Kaia Kanepi com 6/4 e 6/3. Outras favoritas avançaram no Torneio de Berlim, nesta quarta-feira. A sérvia Ana Ivanovic, segunda do ranking, teve alguma dificuldade no começo do jogo, mas venceu a usbeque Akgul Amanmuradova por 7/6 (7/0) e 6/2, a russa Svetlana Kuznetsova, número 3 do mundo, derrotou a colombiana Catalina Castaño por 6/3 e 6/2, e a sérvia Jelena Jankovic, número 4, despachou a chinesa Peng Shuai com 7/5 e 6/0. A única cabeça-de-chave eliminada foi a russa Anna Chakvetadze, sexta favorita, que perdeu para a bielo-russa Victoria Azarenka por 1/6, 7/6 (7/1) e 6/4. Azarenka enfrentará na próxima fase a argentina Gisela Dulko, que eliminou a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 6/2 e 7/5.