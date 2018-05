Belga Justine Henin volta às quadras com vitória

Depois de 18 meses de aposentadoria, Justine Henin voltou às quadras. E com vitória. Ela passou fácil pela também belga Kirsten Flipkens, em um torneio de exibição em Charleroi, na Bélgica. Com duplo 6/4, a ex-número 1 do mundo garantiu vaga na final, deste domingo. Flavia Pennetta e Alize Cornet fazem a outra semifinal.

O torneio faz parte de uma série de preparação para o Aberto da Austrália, o grande teste para Justine. Em 3 de janeiro, já em Brisbane, a tenista dá início ao que chamou de sua "segunda carreira". Antes disso, parte para partidas de exibição em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O retorno da belga pega carona no sucesso da compatriota Kim Clijsters, que faturou o US Open deste ano, no ano da sua volta ao tênis profissional. Para não disputar as atenções com a amiga, Justine esperou o término da competição em Nova York para anunciar oficialmente sua volta. Aos 27 anos, ela espera ao menos lembrar os momentos da sua vitoriosa carreira - ficou 117 semanas não-consecutivas como líder da WTA e sete títulos de Grand Slam.