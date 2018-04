Belga Mertens vence 2 jogos e pega bielo-russa na final de evento suíço da WTA

A belga Elise Mertens precisou superar uma rodada dupla neste sábado para se garantir na final do Torneio de Lugano. Depois dos duelos de sexta-feira serem adiados por conta da chuva, a segunda favorita e 20ª do ranking da WTA ganhou duas partidas e decidirá o torneio suíço contra a bielo-russa Aryna Sabalenka, 61ª do mundo.

Na primeira partida, válida pelas quartas de final, Mertens teve muita dificuldade para derrotar a alemã Mona Barthel (68ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 7/6 (7/0).

A dificuldade também se repetiu nas semifinais. Diante da bielo-russa Vera Lapko, apenas a 130ª do mundo, ela voltou a vencer por 2 sets a 1, agora com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4. A tenista buscará no domingo o seu segundo título na temporada e o terceiro na carreira.

Já Sabalenka teve bem mais tranquilidade para se garantir na final. Primeiro, nas quartas, superou a italiana Camila Giorgi por 6/3 e 6/0. Depois, ela venceu a local Stefanie Voegele por 6/4 e 6/2. Tenta, assim, neste domingo, diante de uma adversária que nunca enfrentou anteriormente, conquistar o seu primeiro título de nível WTA.