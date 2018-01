Belga surpreende e elimina Capriati A tenista belga Justine Henin é a primeira finalista do Torneio de Wimbledon. Nesta quinta-feira pela manhã, Justine venceu a norte-americana Jennifer Capriati, de virada, por 2 sets a 1 - parciais de 2/6, 6/4 e 6/2. Capriati entrou em quadra como favorita em busca de seu terceiro título de Grand Slam da temporada. Este ano, já havia vencido na Austrália e em Roland Garros. Na final, Justine Henin vai enfrentar a vencedora do confronto entre as norte-americanas Venus Williams e Lindsay Davenport, que jogam ainda nesta quinta.