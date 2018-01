Belga vence o Torneio de Delray Beach O tenista belga Xavier Malisse conquistou neste domingo o seu primeiro título no circuito profissional, ao derrotar o checo Jiri Nivak por 2 sets a 0 na final do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos. Terceiro cabeça-de-chave, Malisse venceu com parciais de 7-6 (6) e 6-2. O belga havia disputado outras seis finais na carreira e perdeu todas. ?É sensacional?, disse Malisse. ``Eu nunca havia experimentado um momento como este e é muito bom?, acrescentou.