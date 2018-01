Belgas ameaçam Serena no ranking da WTA Quem imaginou que a liderança do ranking mundial da WTA estava assegurada em 2003 pela norte-americana Serena Williams pode ter surpresas até o final do ano. Após a final belga em Roland Garros entre as tenistas Justine Henin e Kim Clijsters, o primeiro lugar pode mudar de dona. Publicada nesta segunda-feira pela entidade, a lista traz Serena com 6.006 pontos contra 5.724 de Clijsters, que manteve o segundo lugar. A campeã do Aberto da França, Justine Henin desbancou Venus Williams e é a terceira colocada, com 4.772 pontos. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Serena Williams (EUA) - 6.006 pontos 2) Kim Clijsters (BEL) - 5.274 pontos 3) Justine Henin-Hardenne (BEL) - 4.772 pontos 4) Venus Williams (EUA) - 4.028 pontos 5) Lindsay Davenport (EUA) - 3.477 pontos 6) Amelie Mauresmo (FRA) - 3.474 pontos 7) Chanda Rubin (EUA) - 2.554 pontos 8) Jennifer Capriati (EUA) - 2.430 pontos 9) Daniela Hantuchova (ESL) - 2.353 pontos 10) Anastasia Myskina (RUS) - 2.212 pontos