Belgas buscam título inédito em Paris Neste sábado, a Bélgica irá conquistar o seu primeiro título em Roland Garros, um dos quatro torneios do Grand Slam. Afinal, duas tenistas do país estarão em quadra, a partir das 10 horas (horário de Brasília), decidindo quem será a campeã: Kim Clijters e Justine Henin. Clijsters passou pela russa Nadia Petrova na semifinal e, por ser a número 2 do mundo, pode ser considerada a favorita na decisão deste sábado. Mas Henin, que é a quarta cabeça-de-chave do torneio, vem de uma grande vitória sobre a norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial.