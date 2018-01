Belgas e americanas duelam no US Open Dois duelos entre tenistas belgas e norte-americanas marcam as semifinais da chave feminina do US Open, último Grand Slam do ano, nesta sexta-feira, em Nova York. A belga Kim Clijsters, número 1 do mundo, foi a primeira a garantir vaga nas semifinais, ao derrotar a francesa Amelie Mauresmo por 6/1 e 6/4. Clijsters vai enfrentar a norte-americana Lindsay Davenport, que ganhou da argentina Paola Suarez por 6/4 e 6/0. Na outra semifinal, a belga Justine Henin-Hardenne, campeã em Roland Garros, vai encarar a norte-americana Jennifer Capriati. Henin eliminou a russa Anastasia Myskina por 6/2 e 6/3, enquanto Capriati não teve problemas para derrotar a italiana Francesca Schiavone por 6/1 e 6/3.