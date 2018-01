Belgas seguem líderes no ranking da WTA Sem risco de perderem a liderança, as tenistas belgas Kim Clijsters e Justine Henin-Hardenne seguem tranqüilas e absolutas nos primeiros postos do ranking mundial da WTA, com 6.579 e 6.291 pontos, respectivamente. A lista publicada nesta segunda-feira traz ainda as norte-americanas Serena Williams, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati e Venus Williams nas demais posições. Confira o ranking mundial: 1) Kim Clijsters (BEL) - 6.579 pontos 2) Justine Henin-Hardenne (BEL) - 6.291 pontos 3) Serena Williams (USA) - 4.400 pontos 4) Lindsay Davenport (USA) - 3.347 pontos 5) Jennifer Capriati (USA) - 2.809 pontos 6) Venus Williams (USA) - 2.507 pontos 7) Amelie Mauresmo (FRA) - 2.472 pontos 8) Elena Dementieva (RUS) - 2.397 pontos 9) Anastasia Myskina (RUS) - 2.283 pontos 10) Chanda Rubin (USA) - 2.150 pontos