Belgas seguem na liderança da WTA Apesar de ter conquistado o título do Masters Series de Key Biscayne, a tenista norte-americana Serena Williams caiu da sexta para a sétima colocação no ranking mundial da WTA, com 2.519 pontos. A liderança da lista publicada nesta segunda-feira segue com as belgas Justine Henin-Hardenne (7.626) e Kim Clijsters (6.280). Confira as dez primeiras do ranking da WTA: 1) Justine Henin-Hardenne (BEL) - 7.626 pontos 2) Kim Clijsters (BEL) - 6.280 pontos 3) Amelie Mauresmo (FRA) - 3.173 pontos 4) Lindsay Davenport (EUA) - 2.943 pontos 5) Anastasia Myskina (RUS) - 2.828 pontos 6) Elena Dementieva (RUS) - 2.589 pontos 7) Serena Williams (EUA) - 2.519 pontos 8) Jennifer Capriati (EUA) - 2.300 pontos 9) Nadia Petrova (RUS) - 2.142 pontos 10) Ai Sugiyama (JAP) - 2.053 pontos