Bellucci admite erros e lamenta queda em Montecarlo

MONACO - Eliminado na abertura do Masters 1000 de Montecarlo, o brasileiro Thomaz Bellucci admitiu ter excedido nos erros, que acabaram com suas chances diante do alemão Philipp Kohlschreiber neste domingo.

"Não joguei bem hoje, cometi muitos erros e não consegui encaixar meu jogo", reconheceu o número 1 do Brasil, após ser derrotado no saibro, piso no qual tem seus melhores resultados, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

"Não foi o resultado que eu esperava, mas não posso abaixar a cabeça. Tenho que pensar nos próximos torneios, continuar trabalhando para buscar os resultados", afirmou Bellucci, que acumulou sua sexta derrota em estreia em nove torneios disputados nesta temporada.

Fora da competição, o brasileiro seguirá em Mônaco para dar sequência aos treinos no saibro. Seu próximo torneio será o ATP 500 de Barcelona, a partir do dia 22. Depois jogará em Munique, Madri e Roma antes de Roland Garros, o principal torneio nesta temporada de saibro na Europa.